Non saranno rimossi entro oggi i cassonetti della spazzatura così come invece recita un cartello apposto nei giorni scorsi in un'ampia zona del centro cittadino. Prima dovranno essere consegnati i carrellati agli amministratori di condominio che dovranno prenotarsi. Ma comunque entro la prossima settimana i cassonetti saranno rimossi e si dovrà partire con il porta a porta.

