Un San Valentino, diverso quello di quest'anno, come il carnevale che sta passando inosservato. L'ombra del virus e le restrizioni annullano le feste. Ristoranti chiusi. Funzionano solo l'asporto e il delivery ma per pochi. Negozi invece presi d'assalto per i regalini. Il sociologo Francesco Pira spiega come il Virus abbia cambiato il mondo delle relazioni

