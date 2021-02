Dopo la notizia che abbiamo dato due giorni fa sull'indisponibilità delle due sedi ospedaliere cittadine del Piemonte e del Policlinico per somministrare i vaccini agli over 80 è intervenuto ieri l'Ufficio emergenza Covid con un lungo comunicato. Rimane confermato che Piemonte e Policlinico non saranno al momento sedi vaccinali. Nasce l'ipotesi Mandalari.

