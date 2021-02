Contagi nelle scuole di Messina: 40 classi in dad, chiuso il "Boer"

A dieci giorni dal rientro in classe il virus avanza. Sarà una settimana di screening quella che inizierà lunedì. Alla prova tampone i comprensivi Boer, Vittorini e Paradiso. Aumenta il numero dei contagiati e la platea di coloro che sono in isolamento domiciliare o in didattica a distanza. Otto le scuole dove è entrato il virus. Chiuso per tre giorni il Boer dove oltre a due studenti e una maestra, risultano contagiati anche una bidella e un genitore. Confronto sulle scuole tra commissario Covid e ufficio scolastico provinciale la prossima settimana. A Messina attualmente sono 40 le classi in Dad.

