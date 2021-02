Avrebbe ucciso il fratello a Barcellona, probabilmente colpendolo violentemente alla testa con un corpo contundente, simulando, poi, la caduta da un'altezza di cinque metri dal balcone di casa per depistare le indagini e far, quindi, ipotizzare l'incidente domestico. E' l'accusa contestata dalla Procura della città del Longano, guidata da Emanuele Crescenti, ad un 25enne rumeno che è stato arrestato da carabinieri.

