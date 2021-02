Messina, ritorno tra i banchi tra paure e scontri

Sempre più divisa la città tra genitori che vogliono la didattica a distanza e genitori che pretendono la didattica in presenza.

Calate sensibilmente le presenze nei primi due giorni di lezioni. Intanto l'assessore Tringali annuncia che, assieme all'assessore Musolino, chiederà ufficialmente alla Regione un provvedimento che autorizzi le scuole ad adottare una didattica mista.

L'obiettivo dare la possibilità di scelta ai genitori. Mense in standby ma in procinto di essere attivate. Ancora scaramucce tra l'assessore alla Pubblica istruzione e il sindacalista Patti.

