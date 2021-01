Oltre due settimane con i rifiuti Covid in casa, l'odissea di una famiglia a Messina

Test rapido positivo il 7 gennaio, l'8 arriva la conferma dal molecolare che fa scattare la quarantena per una famiglia di 4 persone che abita in via Palermo a Messina. Il 15 gennaio è arrivata la comunicazione ufficiale di positività e da allora hanno iniziato a sollecitare l'Asp per chiedere l'avvio della raccolta rifiuti.

Dal 23 gennaio la palla è passata in mano alla Messina Servizi che ha ricevuto dall'Asp l'indirizzo della famiglia. Ma ancora i rifiuti non sono stati raccolti e si sono accumulati nell'ingresso, in cucina e persino nella cameretta di uno dei figli.

