Messina, ancora minori positivi nelle case d'accoglienza

Stamattina di buon'ora i medici Usca sono andati alla "Casa dei sogni" gestita dalla cooperativa Arzilla per effettuare gli screening completi ai bambini e agli ospiti della struttura. Un' altra ospite è risultata positiva. Intanto per quanto riguarda i rifiuti Covid, da diversi giorni accumulati nella palazzina, anche il Comune ha fatto un sopralluogo ed entro oggi saranno eliminati. Positivi anche due bambini e due operatori della comunità per minori “Regina Elena” in viale Annunziata.

