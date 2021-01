Arrivate le nuove dosi di vaccini della Pfizer a Messina ma a scartamento ridotto. Sono arrivati per l'ASP, per il Papardo e il Policlinico e serviranno soltanto per i richiami di chi ha già fatto la prima inoculazione. Intanto per i medici che non hanno ancora potuto vaccinarsi si sta procedendo con quelli di Moderna. Bisogna centellinarli perchè le dosi già effettuate a Messina sono circa 12 mila e bisogna garantire i richiami.

