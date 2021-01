Baraccopoli, pochi si sottopongono allo screening: presto il Covid Hotel a Messina

E' iniziata la seconda giornata di screening dedicata ai residenti delle aree di risanamento della zona sud. Una platea potenziale di circa 3000 persone è stata calendarizzata per oggi e può sottoporsi, su base volontaria, al test rapido gratuitamente fino alle 15.00 recandosi in auto al drive in allestito nella Zir, dove questa mattina erano presenti anche il presidente di Arisme Marcello Scurria e il capo di gabinetto vicario dell'assessorato regionale alla Sanità Ferdinando Croce. Il primo ha fatto il punto sulle modalità dello screening e ha tracciato un primo bilancio della campagna, il secondo si è soffermato principalmente sull'attivazione dei Covid Hotel che presto sorgeranno anche a Messina al Capo Peloro resort.

© Riproduzione riservata