Messina, il sindaco De Luca si dimette... ma non si dimette. Sabato una nuova ordinanza più rossa della zona rossa

Lo aveva detto in mattinata: lui o il direttore generale dell'Asp, La Paglia. E il sindaco Cateno De Luca forza la mano. Si dimette... ma tra 20 giorni, quando le sue dimissioni avranno efficacia. Dimissioni "legate" però a un obiettivo. In cantiere, infatti, c'è un'altra ordinanza: già pronta (da sabato). Ulteriormente stringente rispetto alla zona rossa. In sostanza un passo indietro del passo indietro.

Quindi ci risiamo. La Sicilia diventerà probabilmente zona rossa, Messina lo è già, ma De Luca tornerà con la sua ordinanza "stringente" (pressocché quella che ha ritirato due giorni fa) e solo nel caso in cui non dovesse avere effetti concreti sotto il profilo sanitario allora si dimetterà. Dimissioni anche nel caso in cui il direttore La Paglia non dovesse andare via nei prossimi 20 giorni. Insomma una storia già vista.

La diretta era iniziata col solito fare da teatrante, poi attacchi all'ex parlamentare regionale del Partito Democratico, De Domenico; al Capo di gabinetto dell'assessorato regionale alla Salute Ferdinando Croce e ovviamente al presidente della Regione Raffaele Musumeci. Quindi una serie di numeri snocciolati: 8.931 contagiati da inizio pandemia, 5.288 positivi ad oggi (dati aggiornati al 12/01). Effettuati oggi 435 tamponi molecolari di cui 125 positivi (29%), e 140 defunti dal 6 marzo.

Il primo annuncio era arrivato in mattinata

“Le mie dimissioni da sindaco di Messina sono pronte, perché da autentico uomo delle istituzioni non posso convivere con altre istituzioni che stanno agendo con la logica mafiosa e stanno uccidendo Messina, lasciando i loro servi sciocchi al comando dell’Asp”. Rompe così il silenzio, dal suo esilio a Fiumedinisi, il sindaco Cateno De Luca. Che torna a parlare di dimissioni, annunciando addirittura che oggi alle 19 leggerà in diretta la sua lettera di addio.

De Luca, che cita persino gli strazianti ultimi attimi di Gesù Cristo sulla Croce, di fatto pone un aut aut: o lui, o Paolo La Paglia. Il direttore generale dell’Asp è ormai da settimane l’obiettivo numero uno dei suoi strali. La Regione ha anche inviato una commissione ispettiva all’Asp di Messina, la cui relazione conclusiva è sulla scrivania dell’assessore alla Salute, Ruggero Razza, dal 24 dicembre. La Paglia è stato di fatto esautorato da ogni aspetto della gestione dell’emergenza Covid e la sua permanenza ai vertici dell’Asp sembra ormai agli sgoccioli, ma per De Luca tutto ciò non basta.

