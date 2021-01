All'ospedale Papardo entro febbraio arriverà una macchina olandese in grado di processare 4000 tamponi al giorno. L'ospedale diventerà riferimento per tutta la provincia e forse anche per la Sicilia Orientale. Si tratta della stessa attrezzatura utilizzata dal professore Andrea Crisanti a Padova.

