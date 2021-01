Primo giorno di zona rossa ma non si vede. Invariato il traffico in città. Auto in doppia fila sul viale della Libertà. Assembramenti davanti ai bar, agli uffici postali e tabacchini. La zona rossa non cambia il flusso di messinesi sulle strade.L'elenco di attività del decreto del presidente del Consiglio del 3 dicembre diventa un lasciapassare per le uscite dei messinesi.

