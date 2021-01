Un monito che arriva dal direttore della Medicina d'urgenza del Policlinico Antonio Versace è di fare attenzione ai nostri comportamenti. Con il Covid non si scherza. Trenta morti in 10 giorni sono un numero che non si era mai verificato a Messina. Ancora non è risolto il problema dei posti letto. Il Policlinico non può reggere questa situazione.

