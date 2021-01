La situazione sanitaria a Messina: tutti i numeri dell'emergenza

Messina in zona rossa fa ripiombare la città nell'incubo. Non si parla d'altro ma bisogna anche fermarsi a riflettere su cosa ha portato la Regione a decretare provvedimenti così restrittivi. La battaglia ha lasciato per terra morti e feriti e ancora si combatte contro il nemico sperando nei vaccini e nella copertura massima. Il sindaco De Luca ha firmato ieri sera l'ordinanza che prevede ulteriori restrizioni a partire da venerdì. Il provvedimento prevede la chiusura quasi totale degli esercizi commerciali. E non mancano le polemiche. Lo stesso De luca ha ammesso che nell'ordinanza c'è tanto da correggere.

“Dobbiamo stare attenti” è l'appello del direttore della Medicina d'urgenza del Policlinico Antonio Versace, che ogni giorno vive il dramma dei malati Covid in corsia. Altro grido d'allarme del professionista riguarda la carenza attuale di posti letto. “Il Policlinico non può reggere questa situazione ancora per molto”.

