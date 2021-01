Si sono concluse alle 14 le operazioni di screening dedicate alle famiglie che abitano nella baraccopoli del rione Taormina ad eseguirle i medici dell’ASP con la stretta collaborazione della Protezione civile comunale e dell’Arisme.

Nel punto tamponi rapidi realizzato in via fermi si sono presentate 191 persone di queste una è stata rilevata come un nuovo positivo.altre sei invece si trovavano già in stato di quarantena e la loro positività è stata confermata.

