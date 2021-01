Novità nello smaltimento dei rifiuti Covid: subentra Messina Servizi

Novità sulla gestione dei rifiuti Covid. L’Asp di Messina ha ammesso formalmente di non riuscire a gestire il servizio di raccolta delle utenze delle persone in quarantena positive al tampone. Lo ha comunicato il sindaco De Luca dopo il tavolo tecnico che si è svolto ieri al Comune. La ditta affidataria del servizio, la Medieco, ha rappresentato all'azienda che, dato l'aumento dei positivi, non riesce più a gestire puntualmente la raccolta. Inoltre i rifiuti dei positivi al tampone molecolare e al tampone rapido saranno tutti gestiti alla stessa maniera come rifiuti speciali. Tra qualche giorno subentrerà dunque la Messinaservizi.

