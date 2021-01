Family Card a Messina, domani al via le istanze: possibili disagi nelle circoscrizioni

Dopo la sospensione di 48 ore verrà riattivata domani la piattaforma per richiedere la Family Card. E' stata estesa la finestra per presentare le domande e, infatti, la piattaforma rimarrà aperta sino alle 20 di martedì 12 gennaio, ma i presidenti delle municipalità lanciano l'allarme per la partenza ritardata e con oltre 40 prenotazioni da recuperare.

E' allarme soprattutto nella III e nella V municipalità, dove si è sempre registrato il maggior numero di richiedenti e moltissimi cittadini, che non utilizzano strumenti tecnologici, si rivolgono agli sportelli circoscrizionali per la presentazione delle istanze, i presidenti delle due circoscrizioni sono infatti abbastanza preoccupati per l'affluenza che potrebbe registrarsi a partire da domani: a conti fatti, sabato e domenica le sedi dei quartieri sono chiuse, e saranno solo quattro i giorni a disposizione per le richieste.

Tra l'altro nel primo giorno di via alle richieste, sia nella III che nella V circoscrizione, non sono stati inviati gli assistenti sociali dedicati al servizio e così le municipalità non hanno potuto dare seguito alle prenotazioni e partono già con una mole di arretrato di oltre una quarantina di richieste.

