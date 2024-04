Messina, il “Maurolico” alla “Notte nazionale del liceo classico” 2024

Venerdì 19 aprile 2024, dalle ore 18.00 alle ore 24.00, si svolgerà, al Liceo “Maurolico”, la X edizione della “Notte Nazionale del Liceo Classico”. La partecipazione alla manifestazione, fortemente voluta dalla Dirigente scolastica, prof.ssa Giovanna De Francesco, e condivisa dal corpo docente, vedrà come filo conduttore la significativa formula “Di donne, di ieri e di oggi: la comunicazione del femminile nel tempo” e si articolerà in un programma di eventi artistici e culturali straordinariamente ricco e variegato.

Non mancherà lo spazio per il Coro “Maurolico“, che eseguirà alcuni brani sulla donna e del Gruppo Teatrale del Liceo “Maurolico”, diretto dal prof. Sergio Foscarini, che si esibirà nella performance “Madness: la violenza di genere in Shakespeare”.

Le studentesse e gli studenti saranno i veri protagonisti della Notte, ricevendo i meritati riconoscimenti nella premiazione delle eccellenze e dando luogo a molteplici esibizioni artistiche, ispirate alla letteratura greca (Omero, Saffo, Euripide), latina (Catullo) ed italiana (Dante), a dimostrazione - se ancora ci fosse bisogno - della straordinaria vivacità di questo indirizzo di studi, troppo spesso considerato a torto ormai superato.