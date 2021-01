Un anno tra giudiziaria, politica e sport a Messina: da Beta al "Cambio di passo"

Come testimoniano i resoconti di Rosario Pasciuto nel 2020 cronaca giudiziaria ha offerto inchieste e sentenza di grande rilievo: su tutte le condanne dell'operazione Beta che ha svelato un intreccio politico-mafioso-affaristico in città. Ma la politica non si è fermata nell'anno del Covid che è stato anche quello del "Cambio di passo", della polemica su stadi e concerti, della fuoriuscita del Comune da TaoArte, raccontati da Tiziana Caruso. Anche lo sport ha cercato di sopravvivere all'emergenza con Antonio Sangiorgi a narrare tutto il 2020 sportivo.

