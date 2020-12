Messina, prime vaccinazioni contro il Coronavirus - IL VIDEO

Sono iniziate questo pomeriggio le prime vaccinazioni contro il coronavirus. I primi sanitari a essere vaccinati sono stati Antonio Calopresti, chirurgo generale al Piemonte, 49 anni, ed Elisa Melissari, anestesista al Piemonte, 43 anni. La sede di somministrazione è stata individuata nell'Irccs Casazza.I vaccini Pfizer-BioNtech destinati alla città ed alla provincia erano arrivati in mattinata e consegnati all'Ircss Centro Neurolesi Bonino Pulejo e Papardo, e sono stati riposti negli appositi frigoriferi, predisposti per la conservazione alla temperatura richiesta. In questa prima fase a Messina spetta una dotazione di circa 5 mila dosi, tante quante sono state le registrazioni volontarie di operatori sanitari alla piattaforma regionale. Le sedi delle vaccinazioni, oltre al Neurolesi, sono l’ospedale Piemonte ed il Policlinico universitario.

