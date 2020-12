Questa mattina in occasione del trasferimento di alcuni residenti dalla baraccopoli di via Discesa Cuore di Gesù al Covid hotel di Trappitello, il sindaco di Messina Cateno De Luca ha chiesto al Governo e alla deputazione in Parlamento di non perdere più un giorno di tempo e di approvare la legge speciale per Messina che consenta una volta per tutte l'eliminazione delle baraccopoli messinesi

