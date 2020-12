Alessio Aliberti, il marittimo messinese in Cina: "Finalmente, non vedo l'ora di tornare" - VIDEO

Volto sorridente, occhi lucidi ed entusiasmo alle stelle per Alessio Aliberti, il marittimo messinese che ha ricevuto nelle scorse ore la notizia della liberazione che gli consentirà, insieme al crotonese Cardamone, di fare ritorno in Italia nei prossimi giorni.

"Vi comunico che finalmente è stato ufficializzato, la Cina ha acconsentito al cambio equipaggio e sono molto felice. Stavo controllando le chat e ho visto arrivare centinaia di messaggi e non ho subito capito, ma poi ho realizzato. Finalmente è stato messo un punto, ora comunque dovremo aspettare i nostri colleghi che credono sia già pronti per iniziare i protocolli ad entrare in Cina. Dovranno fare comunque la quarantena e non vedo l'ora di riabbracciare i miei cari e la mia terra. Ringrazio i sindaci che si sono fatti portatori della nostra vicenda, ringrazio molto il governo che ha dialogato con il governo cinese ottenendo i permessi che ci consentono di tornare a casa. Non ci resta che aspettare ora, ma sono molto, ma molto contento".

