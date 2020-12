A Natale una pioggia di eventi in streaming, a Messina spettacoli anche nei cortili delle case di riposo

Il Comune investe oltre 500 mila euro per sostenere il settore dello spettacolo. Sino alla prossima estate previsti una serie di eventi in streaming e in televisione. La rassegna si chiama Kulturavirus, come il sito sul quale si potranno vedere gli spettacoli. A Natale partirà la prima tranche di concerti: tra i big tra Santa Maria Alemanna e il Palacultura Eugenio Bennato, l'ex Mattia Bazar Silvia Mezzanotte e il messinese Tony Canto. Saranno in programma dal 23 dicembre e fino al 6 gennaio, con spettacoli dal vivo che saranno organizzati anche nei cortili delle case di riposo.

