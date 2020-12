Differenziata a Messina, parte un altro step. Ecco come funziona

Dalla prossima domenica 20 dicembre 2020 prenderà il via la raccolta differenziata nel centro di Messina, nella zona Blu, che va dal Viale Giostra basso a Piazza Antonello. Per le utenze domestiche condominiali che si trovano ubicate nell'Area Centro e che non dispongono di spazi condominiali idonei al collocamento dei contenitori per la raccolta differenziata, sono state quindi disciplinate le modalità con ordinanza 374 del 12 dicembre 2020.

Per il servizio di raccolta della frazione secca dei rifiuti (carta, vetro, plastica e metallo, indifferenziato), verranno utilizzati dei sacchi colorati (del colore corrispondente alla relativa frazione secca di rifiuto gialla per plastica e metallo, verde per il vetro, azzurro per la carta, grigio per l'indifferenziato) e per il servizio di raccolta della frazione umida verrà utilizzato il relativo contenitore condominiale (carrellato) che la Messina Servizi Bene Comune Spa provvederà a consegnare, ad ogni utenza di ogni Condominio interessato dall'ordinanza sindacale.

Da domani tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle 13 alle 15 presso l'autocentro di Via Salandra le utenze singole e quelle in condomini con meno di 9 utenti potranno ritirare i mastelli. Gli utenti dovranno portare la carta di identità e il codice fiscale.

