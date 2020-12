Hanno preso il via da ieri i lavori di sostituzione dei grandi eucalipti di via Catania davanti al cimitero. Le piante erano cresciute in maniera spropositata, spaccando marciapiedi e causando pericolo alla cittadinanza per lo schianto di grossi rami. Questi lavori fanno parte di un appalto più ampio per la sostituzione delle ceppaie e la piantumazione di nuovi alberi. Tra qualche giorno partirà un nuovo appalto per le potature.

