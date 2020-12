Ylenia Bonavera cantava in un video con la spogliarellista accusata di averla uccisa

Si conoscevano e si frequentavano abitualmente Ylenia Bonavera e Daniela Agata Nicotra, la trans 34enne accusata di averla ferita a morte all'incrocio tra via Salette e via della Concordia, nel quartiere di San Cristofaro a Catania, con un coltello da cucina che deteneva illegalmente nella sua auto. In uno degli ultimi video pubblicati su Instagram, infatti, le due cantavano spensierate a bordo della stessa vettura.

Ieri, la Nicotra, si è presentata alla polizia accompagnata dal suo legale di fiducia, l’avvocato Giovanni Chiara, ha sostenuto di avere agito per legittima difesa.

Secondo quanto riferito dal suo difensore, l'indagata ha detto di essere stata ferita da Ylenia a un occhio, che le sanguinava, dopo che l’aveva rimproverata perché, a suo dire, era ancora una volta in preda all’uso di droga e alcool. La vittima aveva in mano una bottiglia di birra con la quale, ha aggiunto la donna, avrebbe cercato di colpirla ancora e per questo avrebbe preso un coltello da cucina, che aveva in auto, e l’avrebbe usato per difendersi e poi è andata via

