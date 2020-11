Collisione al porto di Messina, due imbarcazioni si scontrano: tanta paura per i passeggeri

Collisione nel tardo pomeriggio al porto di Messina, all'imbarco dei mezzi veloci per Reggio Calabria e Villa San Giovanni, tra due monocarena di Blu Jet. Per fortuna solo tanto spavento per i passeggeri ma non ci sono feriti.

Secondo una prima ricostruzione la nave ”Selinunte Jet”, che stava attraccando, ha speronato la "Tindari Jet", che era ancorata alla banchina del molo.

“Le circostanze dell’incidente vanno valutate - dichiarano Filt Cgil e UIltrasporti- possiamo dire che da tempo denunciamo le condizioni dei turni di servizio che portano i lavoratori ad operare in condizioni di forte stress e tempi frenetici , accentuato dal recente incremento di corse tra le due sponde voluto dal Ministero ma al quale Blu Jet non ha risposto predisponendo una flotta qualitativamente e quantitativamente adeguata “

