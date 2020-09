In fiamme un negozio di biciclette, paura in via Cesare Battisti a Messina

Un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio, intorno alle 14,30, all'interno di un'attività commerciale, fortunatamente chiusa a quell'ora, che si occupa di vendita di bici e bici elettriche in via Cesare Battisti, all'altezza di via Trieste, a Messina.

Messina, le foto dell'incendio nel negozio di biciclette in via Cesare Battisti Un incendio è divampato nel primo pomeriggio in via Cesare Battisti a Messina Le fiamme sono esplose in un negozio di biciclette Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco Presenti quattro mezzi con un quinto mezzo in arrivo Sono intervenuti anche i carabinieri Necessaria la chiusura della strada in direzione nord I vigili del fuoco stanno provando a salvare i mezzi ancora all interno, non toccati dalle fiamme Il palazzo sovrastante è stato parzialmente evacuato Nino Quinci e Rosario Terranova caposquadra al comando delle operazioni di spegnimento

In corso l'intervento di quattro mezzi dei vigili del fuoco con un quinto mezzo in arrivo. Sul posto anche i carabinieri e vigili urbani per cercare di limitare i disagi al traffico. Chiusa la strada in direzione nord, si procede solo in direzione sud.

Il fumo continua a sprigionarsi dal locale tanto da creare un'alta colonna.

I vigili del fuoco stanno provando a salvare i mezzi ancora all'interno, non toccati dalle fiamme. Presente anche un'ambulanza ma, dai primi riscontri, non ci sono feriti.

