Stretto di Messina, il docufilm sulla pesca del pescespada TRAILER

Le riprese erano partite lo scorso 4 agosto, con la città dello Stretto protagonista indiscussa del primo documentario del messinese Giuseppe Angileri, classe 1987, emigrato con la famiglia a Roma e che è tornato nella sua Messina per il suo bel progetto: "La Cardata", un documentario che porterà alla ribalta nazionale, e non solo, la pesca antica del pescespada: "Dopo una lunga ricerca e tanto lavoro - ha detto Giuseppe, per tutti "Peppe", che rivendica con orgoglio le sue origini siciliane - posso finalmente presentarvi il trailer del documentario "La Cardata. L'obiettivo principale è quello di raccontare la tradizione delle feluche e delle persone che ci lavorano". Il documentario uscirà all'inizio di febbraio, con la "prima" italiana che si terrà proprio nella sua Messina. E sarà poi distribuito su "Prime Video", dopo una lunga serie di Festival a cui parteciperà il messinese Angileri, emozionato per il suo progetto: "Spero - ha concluso il regista peloritano - che questo lavoro venga apprezzato da tutti e possa far conoscere una grande tradizione".

