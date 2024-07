Viabilità a Messina, aperto il tratto della tangenziale fra Giostra e Boccetta in direzione Catania

Nuovo passo in avanti verso il ritorno alla normalità nella zona fra giostra e Boccetta in tangenziale. Poco dopo le 12:30 è stato definitivamente aperto il tratto fra i due svincoli in direzione Catania. Adesso è possibile entrare in autostrada a giostra e proseguire il proprio percorso liberamente potendo uscire a Boccetta ma potendo anche continuare verso Messina centro e quindi in direzione della città etnea. Perché anche chi proviene da Rometta o da Villafranca possa utilizzare lo svincolo di Boccetta in direzione Catania occorrerà attendere martedì mattina quando sarà riaperto il viadotto ritiro in tutte e due le carreggiate e a pieno regime