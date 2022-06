Il Festival del Cinema di Taormina nel segno degli azzurri dell'82 - Le IMMAGINI

Per la quarta serata del Taormina Film Festival in scena l’ouverture celebrativa dell'impresa azzurra del 1982 sul palcoscenico del Teatro Antico di Taormina. La serata, con lo sfondo dell’Etna, si è tinta di azzurro in occasione della presentazione del documentario intitolato 'Italia 1982, una storia azzurra', prodotto da Simona Ercolani, con la regia di Coralla Ciccolini e la direzione artistica di Beppe Tufarulo. Sul palco alcuni artefici di quel trionfo, come Fulvio Collovati, Beppe Dossena, Franco Selvaggi e Marco Tardelli. Un docufilm e altri eventi hanno celebrato o celebreranno a breve il Mundial vinto dall’Italia nell’82 in Spagna. Da sud a nord, gli azzurri di Enzo Bearzot hanno fatto una passerella per ricordare il successo sportivo forse più iconico della storia italiana. Impossibile dimenticare il sorriso dell’allora presidente Sandro Pertini che esulta per gli azzurri dalla tribuna d’onore dello stadio Santiago Bernabeu di Madrid, la sera dell’11 luglio di 40 anni fa.

