"Piano Stalker" il cortometraggio interamente girato a Messina arriva al cinema

Le difficoltà relazionali dei giovani d’oggi, un sentimento amoroso verso una sconosciuta, il tutto condito da un’intelligente e arguta ironia: c’è un po’ tutto questo in “Piano Stalker”, cortometraggio scritto da Nicola Restuccia e Patrizio Celano (che ne cura anche la regia) che sarà proiettato alla multisala Apollo nell’auditorium “Fasola” lunedì 10 gennaio alle 21.

Si tratta di una produzione interamente messinese, compreso il cast (Giovanni Belardi, Desirè Sorrenti, Vincenzo Tripodo, Tonino Donato e Fabio Manganaro) che ha già ottenuto diversi riconoscimenti come miglior montaggio e miglior commedia al Caorle Film Festival (settembre 2021) e come miglior attrice e miglior commedia nazionale al Neptune Movie Awards dello scorso agosto. “Piano Stalker”, interamente girato a Messina, evidenzia la complessità dei rapporti che caratterizzano le nuove generazioni, a cominciare dagli aspetti sentimentali. Il protagonista, Nico, ha difficoltà a dichiarare il proprio amore a una ragazza che però non conosce e, per provare a conquistarla, cerca aiuto ad un amico, ma le vicende bizzarre e divertenti che ne scaturiscono creano una serie di avvenimenti che sfociano in una sorta di involontario “stalking”, il tutto ovviamente scandito da situazioni e battute ironiche. Il cortometraggio è prodotto da Marvin Bros.

© Riproduzione riservata