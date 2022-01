In giornata sarà ufficializzato Marcello Pitino quale nuovo direttore sportivo del Messina. A lui e alla società il compito di riportare la squadra in una situazione di serenità. Ieri, intanto, ripresa di campionato da incubo per i giallorossi battuti per 5-1 in trasferta dalla Virtus Francavilla.

© Riproduzione riservata