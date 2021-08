A due settimane dall'inizio della scuola non esiste ancora un protocollo ministeriale. Il trenta per cento dei docenti, secondo la Cgil, non è vaccinato. Scuole ancora una volta sull'orlo di una crisi di nervi tra disposizioni e mancanza di aule. Il Comune sta effettuando interventi per 200 mila euro. Già pronti i contratti di affitto con 9 strutture private.

© Riproduzione riservata