Elezioni Messina: l'ultimo confronto tra i 5 candidati sindaco. LA DIRETTA

Una puntata da non perdere quella in programma dall'Auditorium della Gazzetta del Sud. Scirocco, condotta da Emilio Pintaldi, andrà in onda con 24 ore di anticipo ma in diretta rispetto alla consueta serata del venerdì. Questo per consentire la messa in onda della trasmissione e quindi del dibattito per un giorno in più prima del silenzio elettorale che scatterà venerdì a mezzanotte. I cinque candidati alla poltrona di sindaco avranno la possibilità di confrontarsi per l'ultima volta prima del voto di domenica. In platea, nell'auditorium della Gazzetta del Sud giornalisti della Gazzetta del Sud e di Rtp e stake holder cittadini.

Franco De Domenico candidato del centrosinistra, Gino Sturniolo candidato di Messina in comune, Salvatore Totaro candidato di Ftl e Ucdl, Federico Basile candidato di Sicilia Vera e Maurizio Croce candidato del centrodestra in due ore di tempo in interventi rigorosamente cronometrati risponderanno alle domande dei giornalisti presenti. In platea ci saranno anche gli assessori designati da ciascun candidato che saranno velocemente presentati.

Ma anche alcuni stake holder, dal presidente della Camera di commercio Ivo Blandina, al presidente di Sicindustria Messina Pietro Franza, al presidente di Terrà di Gesù Francesco Certo. Tanti i temi che saranno affrontati e che sono contenuti nei programmi di ciascun candidato. Si conclude la lunga maratona che ha visto Scirocco in prima linea. Un lungo percorso che ha visto sfilare i candidati alla poltrona di sindaco, gli assessori e diversi leader politici prima del turno del 12 giugno.

© Riproduzione riservata