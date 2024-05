Pesce stocco, tradizione e innovazione questa sera a Messin...Tavola

I due concorrenti chiamati a risvegliare la memoria storica che si cela dietro questa prelibatezza locale, sono Mariacostanza Gugino, funzionaria della Pubblica amministrazione, e Francesco Laface, dottore in Giurisprudenza. La loro sfida si terrà questa sera alle 21, su Rtp, dove si scoprirà quale strada, tra innovazione e tradizione, i due concorrenti hanno scelto di percorrere per sorprendere i giudici di gara. Tra le ricette tipiche messinesi a base di pesce stocco, oltre alla popolare ghiotta, c’è la variante dello stocco in bianco con le patate, crudo in insalata con pomodoro e cipolla, o persino arrostito. Una pietanza molto versatile e magra, ricca di proteine, perfetta in ogni stagione e che si presta anche per primi piatti e fritture.

«Personalmente lo mangio in tutti modi – ha dichiarato Alberto Palella, presidente di Confesercenti, ideatore del Messina Street Food Fest e co-creatore di questo nuovo format tv –. In diverse occasioni, ho provato rivisitazioni della nostra ghiotta, fatta anche da chef stellati, ma a mio modesto parere i risultati non sono stati particolarmente degni di nota. Credo che l’innovazione dovrebbe passare per qualcosa di concretamente nuovo e non da semplici rivisitazioni».