Torna “Messin...tavola”. Protagoniste le braciole

A Messina, guai a chi le chiama “involtini”! Se nelle altre città italiane per “braciole” si intendono semplicemente delle fette di carne magra da fare alla brace, le braciole alla messinese sono tutta un'altra cosa. E sì, sono proprio loro le protagoniste della quarta sfida di “Messin…tavola”, il “cooking show” televisivo di Rtp, condotto da Valeria Zingale e Salvatore De Maria, che sta riscuotendo grande successo in città.

Dopo la sfida sul pesce spada, vinta da Maria Calabria, la prima donna ad aggiudicarsi un posto in semifinale, la sfida di stasera, alle 21, su Rtp-canale 19, vedrà fronteggiarsi Teresa Marrone, 59 anni, medico, e Roberto Trapa, 24 anni, studente. Due generazioni diverse a confronto e, possibilmente, due modi diversi di cucinare questa pietanza tipica della nostra tradizione culinaria. «Sarà una bellissima sfida quella tra Teresa Marrone e Roberto Trapa – commenta la presentatrice Valeria Zingale –. Le braciole sono uno dei piatti più amati della cucina messinese, ma ciascuno ha il proprio segreto “di famiglia” per realizzarle al meglio, per cui sarà interessante vedere chi avrà la meglio. Teresa ha dalla sua parte l’esperienza, mentre Roberto, che è il più giovane dei concorrenti in gara, ha tanta voglia di mettersi in gioco: come sempre vincerà il migliore!».