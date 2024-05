Messin...Tavola, col pescespada vince Maria Calabria: ma Nino Cacia non demerita

Il re dei nostri mari, sua maestà il pesce spada, ha rivestito il ruolo di assoluto protagonista nella terza sfida tv a “Messin…tavola” su Rtp. Protagonisti Maria Calabria e Nino Cacia. La casalinga e l’avvocato hanno presentato due ricette diverse, ma col comune obbiettivo di elevare questa pietanza simbolo dei nostri mari per gli occhi e i palati di tutta la giuria.

Ancora un uomo e una donna, dunque, a fronteggiarsi in questa nuova sfida ricca di colpi di scena. Ancora una volta due primi: ai “Paccheri dello Stretto” di Maria ha risposto Nino con i suoi “Ravioli di pescespada”. Ha vinto la casalinga con un punteggio di 95 a 88.

Anche in quest'ultima puntata, la giuria composta dai 3 giurati permanenti, ovvero Salvatore De Maria, Renato Salvadore e Alberto Palella, si è avvalsa dei pareri di altri 4 esperti: Nicola Cicero, docente di Chimica degli alimenti all’Università di Messina; Fabrizio Ciccolo dell’azienda agricola Ciccolo-Due Pini, che ha proposto il suo bianco “Nepente” per accompagnare i piatti in gara; Antonella Sidoti, presidente della Fondazione Albatros; e Antonella Donato, presidente dell’associazione Feluche dello Stretto e pescatrice di pesce spada lei stessa.