Signore e signori, a Messin... Tavola c'è di scena il pescespada!

Il pesce spada è, infatti, uno dei protagonisti più ricorrenti nella mitologia dei nostri mari. E, oltre ad animare leggende locali agli occhi dei turisti più curiosi, si fa apprezzare per la convivialità che porta in tavola. Le sue carni ricche di proteine e povere di grassi, si prestano ottimamente sia per i primi che per i secondi, e si possono abbinare con moltissimi condimenti provenienti dal nostro territorio.

Il nuovo cooking show di Rtp, dedicato a Messina e alla sua tradizione enogastronomica, è giunto al suo terzo appuntamento. Questa sera alle 21, su Rtp , il terreno di sfida si sposterà sul mare e, naturalmente, il protagonista non poteva non essere il nostro re dello Stretto: il pesce spada. I concorrenti di questa terza sfida saranno Maria Calabria , casalinga, e Nino Cacia , avvocato. A loro sarà affidato l’arduo compito di esaltare una pietanza simbolo della cucina peloritana.

«Il programma è un successo in termini di ascolti e, quindi, di gradimento del pubblico – ha dichiarato Palella – Per strada, mi capita spesso di ricevere complimenti, osservazioni e alcuni conoscenti, addirittura, mi chiedono di prenotarsi per partecipare alla prossima edizione». ha aggiunto, divertito. Insomma, la città sembra restituire un messaggio positivo rispetto a questa novità del nostro panorama audiovisivo locale.

La giuria

Palella, Salvadore e De Maria saranno accompagnati, poi, da Nicola Cicero, docente di Chimica degli Alimenti dell'Ateneo di Messina; Fabrizio Ciccolo dell’azienda agricola Ciccolo-Due Pini, che presenterà dei vini da accompagnare alle pietanze; Antonella Sidoti, presidente della Fondazione Albatros; e Antonella Donato, presidente dell'Associazione Feluche dello Stretto

Una super esperta di pescespada

La storia di quest’ultima sarà particolarmente interessante, dal momento che, dopo gli studi universitari, ha deciso di riprendere l’attività ittica del nonno assieme alla sorella. Oggi, le sorelle praticano la pesca al pescespada sulla loro feluca, e sono le prime donne a farlo sullo Stretto di Messina. Questo è valso loro il riconoscimento “Donne & Sostenibilità”, consegnato dal presidente di Conai Luca Ruini, in occasione del festival nazionale il Tempo delle Donne 2022.

L’Associazione Feluche dello Stretto, presieduta da Antonella Donato, collabora, inoltre, con diversi enti di ricerca, che hanno bisogno delle sue imbarcazioni per analizzare il comportamento del pesce spada, tracciare i suoi spostamenti, capire come si nutre e si riproduce. Tutti questi argomenti saranno trattati durante la puntata di stasera e saranno, quindi, utili per capire più a fondo la nostra fauna marina.

Non resta che prepararsi per una nuova avvincente sfida di Messin…tavola, arrivato alla terza puntata in cucina (le prime due sono state vinte da Roberto Antonuccio con il suo arancino tradizionale e da Salvatore Calderone con lo scrigno di pasta ‘ncaciata). E tante sono le sorprese ancora in “forno” nel programma che ha il coordinamento editoriale del caposervizio Mauro Cucè, il coordinamento tecnico di Roberto Travia e la regia di Antonio Grasso, mentre la parte commerciale è affidata a Speed.