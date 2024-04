Ci sono anch’io dalla comunità di San Domenico, la parrocchia più popolosa di Messina

Nuovo appuntamento di Ci sono anch’io, la trasmissione dedicata alla vita delle comunità parrocchiali della città e della provincia, impegnate a costruire il bene in onda ogni sabato alle 15.45 su Rtp e GazzettadelSud.it. Protagonista di questa settimana la comunità di San Domenico, storicamente affidata alla cura dei padri domenicani, che hanno diffuso in città il carisma della predicazione. La parrocchia è la più popolosa della città e abbraccia una porzione della città (vicino viale Giostra) dai mille volti sociali e culturali. Tante le attività liturgiche, formative e ricreative per grandi e piccoli. A guidarla, dal mese di ottobre, il nuovo superiore padre Marco Nasta; con lui padre Francesco Giofrè, memoria storica, e il giovane diacono Francesco Giannone che si dedica soprattutto a giovani e giovanissimi.