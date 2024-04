Alberto Angela con la troupe della Rai al Parco di Tindari: “top secret” il progetto

Nei giorni scorsi l’area archeologica di Tindari ha accolto un ospite d’eccezione: Alberto Angela. Il noto divulgatore scientifico, ideatore e conduttore di programmi televisivi di successo come “Passaggio a Nordovest”, “Noos”, “Meraviglie” e “Ulisse, il piacere della scoperta”, è giunto a Tindari, accompagnato dal suo staff e da una troupe della Rai, per intraprendere un nuovo entusiasmante viaggio alla scoperta di storie “senza tempo”.

Durante la visita, Alberto Angela si è soffermato nell’area del decumano centrale, della Basilica e delle terme, per poi dirigersi all’Antiquarium e al suggestivo teatro greco-romano.

Al termine delle riprese ha incontrato l’architetto Anna Maria Piccione, direttrice del Parco archeologico di Tindari, con la quale ha intrattenuto una piacevole conversazione sulla bellezza di Tindari e dei suoi paesaggi mozzafiato, sugli inestimabili tesori archeologici che il sito custodisce e sull’importanza della tutela, della conservazione e della divulgazione di un patrimonio storico, artistico, archeologico e paesaggistico così eccezionale. Rimane “top secret” il progetto televisivo a cui Alberto Angela sta lavorando con il suo staff e che includerà anche Tindari.