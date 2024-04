Prossima protagonista di Ci sono anch'io la parrocchia San Giovanni Paolo II di Barcellona

Nuovo appuntamento di Ci sono anch’io, la trasmissione dedicata alla vita delle comunità parrocchiali della città e della provincia, impegnate a costruire il bene in onda ogni sabato alle 15.45 su Rtp e GazzettadelSud.it. Protagonista di questa settimana la parrocchia San Giovanni Paolo II, nel quartiere di Portosalvo a Barcellona. Una comunità giovane e particolarmente impegnata nella crescita culturale e sociale, alla luce del carisma del Papa santo, tanto amato proprio dai giovani. Nella chiesa, un edificio moderno, particolarmente luminoso e accogliente, è raccontata in degli affreschi la vita e il percorso vocazionale di Karol Wojtyla). Tra le peculiarità della comunità, guidata da padre Vincenzo Otera, c’è il laboratorio sartoriale nato per la realizzazione di paramenti sacri donati gratuitamente a sacerdoti e vescovi, che con l’avvento della pandemia è stato convertito per la produzione di mascherine in quantità industriale. Con grande generosità le signore hanno lavorato senza sosta e continuano a farlo anche ora che il laboratorio ha ripreso la funzione originaria.