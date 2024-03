A Ci sono anch'io puntata pasquale dalla parrocchia Santa Maria Immacolata di Olivarella

Nuovo appuntamento di Ci sono anch’io, la trasmissione dedicata alla vita delle comunità parrocchiali della città e della provincia, impegnate a costruire il bene in onda ogni sabato alle 15.45 su Rtp e GazzettadelSud.it. Protagonista della puntata pasquale la parrocchia Santa Maria Immacolata di Olivarella, guidata da padre Stefano Messina. Un laboratorio di speranza per i tanti giovani che ogni giorno si ritrovano a crescere e condividere spazi di accoglienza e inclusione nell’Oratorio della Gioia: dall’Accademy al Laboratorio della Pace, dalla redazione giornalistica Generazioni protagoniste alle attività creative dei Ragazzi Speciali. Una parrocchia capace di generare bellezza e bene in tutte le sue forme.