Ci sono anch'io oggi a Giostra, viaggio nella parrocchia San Matteo guidata dai padri salesiani

Ci sono anch’io - la trasmissione dedicata alla vita delle comunità parrocchiali della città e della provincia, impegnate a costruire il bene in onda ogni sabato alle 15.45 su Rtp e GazzettadelSud.it. - fa tappa oggi al rione Giostra, nella parrocchia San Matteo guidata dai padri salesiani. Una storia di aggregazione e socialità che si perde nella notte dei tempi quella della comunità religiosa che attraverso il carisma di San Giovanni Bosco e San Francesco di Sales è riuscita a trasformare il disagio in opportunità di riscatto per tanti giovani.

Guidata da don Giuseppe Cutrupi, che è anche il direttore della casa salesiana di Giostra, la parrocchia ha annesso l’oratorio sostenuto dal Movimento giovanile salesiano e dalla Polisportiva giovanile salesiana, dove quotidianamente si svolgono numerose attività fra cui il doposcuola, i laboratori di recitazione e lo sport. La chiesa è dedicata a Maria Ausiliatrice, la cui devozione raduna tantissime famiglie oltre al gruppo degli ex allievi e dei Cooperatori salesiani.