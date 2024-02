Ci sono anch’io, da Milazzo la nuova parrocchia della Trasfigurazione del Signore Gesù Cristo

Ci sono anch’io - la trasmissione dedicata alla vita delle comunità parrocchiali della città e della provincia, impegnate a costruire il bene in onda ogni sabato alle 15.45 su Rtp e GazzettadelSud.it. - fa tappa oggi nella parrocchia della Trasfigurazione del Signore Gesù Cristo a Milazzo, guidata dal giovane don Piero Di Perri Santo. Il complesso parrocchiale inaugurato nel novembre 2020 si trova a San Paolino/Ciantro, uno dei quartieri nuovi della cittadina, sorto per far fronte alla crescita demografica della popolazione. Alla chiesa ampia e luminosa, sono annessi diversi ambienti per lo svolgimento delle attività pastorali (grest e oratorio, banco alimentare, centro di ascolto, coro, doposcuola). La parrocchia è il cuore del quartiere, un luogo di aggregazione oltre che di evangelizzazione per i tanti giovani che la frequentano, dove riflettono e si confrontano ogni giorno su temi importanti quali sostenibilità ambientale, cura degli spazi verdi, comunità energetiche (la struttura è dotata di impianto fotovoltaico).