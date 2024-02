Cateno De Luca e il risanamento di Messina al centro del talk Scirocco in onda stasera su Rtp

Torna alle 20,30 su Rtp Scirocco il talk del venerdì sera condotto da Emilio Pintaldi. Due gli step. Nel primo in studio il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca a qualche giorno dalla conferenza stampa congiunta con PD e Cinquestelle che ha lanciato un fronte comune di opposizione al governo regionale. Nel secondo step si parlerà di risanamento sociale della città. In primo piano i recenti fatti di cronaca. Tra gli ospiti il subcommissario per l' emergenza baracche Marcello Scurria, il vescovo monsignor Cesare Di Pietro, la presidente della Social City Valeria Asquini, la docente di Sociologia Domenica Farinella, il direttore del Cesv Rosario Ceraolo.