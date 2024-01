Oggi a 'Ci sono anch’io' la cura di mons. Gaetano Tripodo per la parrocchia Maria SS. Annunziata di Messina nord

Ci sono anch’io - la trasmissione dedicata alla vita delle comunità parrocchiali della città e della provincia, impegnate a costruire il bene in onda ogni sabato alle 15.45 su Rtp e GazzettadelSud.it. - fa tappa oggi nella parrocchia Maria SS. Annunziata, nell’omonimo villaggio all’inizio della zona nord. Una comunità semplice e genuina con una lunga storia alle spalle, guidata per oltre mezzo secolo dal compianto mons. Vincenzo D’Arrigo e da cinque anni affidata alla cura di mons. Gaetano Tripodo, che continua a generare bene. Oggi proviamo a raccontarvela attraverso le voci dei grandi e dei piccoli degli operatori pastorali, dei catechisti, ma soprattutto dei giovani e dei bambini che vivono la parrocchia come casa, un luogo sicuro dove scoprire la propria vocazione, nel segno della socialità e dell’accoglienza.