Carenza di medici e confronto tra "pontisti" e contrari stasera a Scirocco

Torna alle 20,30 su Rtp il talk Scirocco condotto da Emilio Pintaldi. Due gli step in programma. Nel primo si parlerà di sanità e delle difficoltà patite dai pazienti per la mancanza di medici. Tra gli ospiti gli specialisti Alessandro Arco e Franco De Luca e il vicepresidente della commissione sanità dell'Ars Calogero Leanza e il direttore sanitario dell'azienda Piemonte Neurolesi Pippo Rao. Nella seconda parte del programma alla vigilia della manifestazione antiponte si confronteranno pontisti e no pontisti. Tra gli ospiti il presidente nazionale del centro studi del Wwf Italia Gaetano Benedetto, l'avvocato Carmelo Briguglio, il segretario generale della Cisl Antonino Alibrandi e il rappresentante della rete civica per le infrastrutture Fernando Rizzo