Consiglio comunale e possibile chiusura del centro antidroga Lam i principali temi di Scirocco su Rtp

Torna su Rtp alle 20,30 Scirocco il talk condotto da Emilio Pintaldi. In studio si parlerà in apertura di una vicenda che sta creando polemiche e sconcerto: la possibile chiusura del centro antidroga Lam sul viale Giostra. Nel secondo step protagonista il Consiglio comunale. Ospiti il presidente Nello Pergolizzi e i consiglieri Serena Giannetto, Cosimo Oteri e Amalia Centofanti. Tanti gli argomenti sul tavolo: dai gettoni di presenza, alle polemiche culminate davanti al Tar sulla presidenza alla corsa in atto per la vicepresidenza